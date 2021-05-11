Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Olay, saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Nar Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alev alev yanan çatı cep telefonu kamerasında

Binanın çatı katında çıkan yangında alevler yükselirken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay sonrası yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş

