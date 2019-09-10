İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katı yandı

Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katı yandı
Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katı yandı

Bayrampaşa’da elektrik kontağından çıkan yangın 7 katlı bir apartmanın çatısını sardı. Olay yerinde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner konuyla ilgili bilgi aldı.

Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katı yandı - Tıkla İzle

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Alevler kısa süre içerisinde çatıyı sardı. Binanın en üst katında bulunan dubleks dairede o sırada kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de olayın yaşandığı esnada bölgedeydi. Olay anını anlatan Başkan Aydıner, “Şahıslar alt kattaydılar. Yukarıda birden bire elektrik kontağından bir yangın çıktı. Tabii büyüyünce anında itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Şu anda Allah'a şükürler olsun, herhangi bir vukuat yok. Söndürüldü. Allah kimsenin başına vermesin. Biz de bilgi aldık” diye konuştu.

Caner Sönmez - Serdar Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.