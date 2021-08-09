İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayrampaşa'da apartmanın giriş katında çıkan yangın korkuttu

Bayrampaşa'da apartmanın giriş katında çıkan yangın korkuttu
Bayrampaşa'da apartmanın giriş katında çıkan yangın korkuttu

Bayrampaşa’da iki katlı binanın girişinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın esnasında içeride bulunanlar ise dışarı çıkarıldı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Bayrampaşa’da apartmanın giriş katında çıkan yangın korkuttu - Tıkla İzle

Yangın saat 23.30'da Bayrampaşa Vatan Mahallesi İnanç Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın giriş katında çıktı. Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları fark eden komşular ile apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yangına müdahale eden ekipleri içeride bulunan yabancı uyruklu vatandaşları dışarı çıkardılar. Yangın nedeniyle apartmanın giriş katında hasar meydana gelirken her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

İLGİLİ HABER
Irakta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü
İLGİLİ HABER
Eğribozdaki yangınlara 17 hava aracı ile müdahale sürüyor Eğriboz’daki yangınlara 17 hava aracı ile müdahale sürüyor
İLGİLİ HABER
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin güncel durumu paylaştı Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin güncel durumu paylaştı
İLGİLİ HABER
Muğlada yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı Muğla’da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.