Bayrampaşa'da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 19.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, E.K. isimli şahsın idaresindeki araç, yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada T.B.K. isimli şahsın idaresindeki araca çarpmak üzereyken kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan direk o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazanın sebebine ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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