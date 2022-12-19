Bayrampaşa'da bir adamı sopayla komalık ettiler: Saldırı anı kamerada

Olay Bayrampaşa'da Sebze ve Meyve Halinde 17 Mayıs tarihinde yaşandı. İddiaya göre, Feyyaz Uyanık çay ocağında oturduğu sırada iftira sonucu 4 kişinin saldırısına uğradı. Bir şahıs, önce kafasında sandalye kırarken çay ocağına gelen diğer 3 kişi ise 33 yaşındaki Feyyaz Uyanık'a sopa tekme ve tokatla saldırdı. Bir anda 4 kişinin saldırısına uğrayan Feyyaz Uyanık neye uğradığını şaşırırken, saldırganlardan kendini koruyamadı. Çay ocağında bulunan diğer şahıslar, araya girerek kavgayı ayırmaya çalışanlara “namus meselesi araya girmeyin” diye tehditler savurduğu iddia edildi. Şüpheli kişiler Feyyaz Uyanık'ı feci şekilde darp edip komalık ederken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Feyyaz Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp edilen Uyanık, komadan çıktıktan sonra başka birinin iftirası sonucu saldırıya uğradığını öğrendiğini belirtti. Feyyaz Uyanık polise giderek sopalı saldırganlardan şikayetçi olurken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Uyanık, saldırıya uğradığı kişiler tarafından hala ölümle tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

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