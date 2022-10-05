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Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu

Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu
Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu

Bayrampaşa’da bir kişi kamyonetin içinde ölü halde bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bayrampaşa’da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde Celal Çelik'in cansız bedeni bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Celal Çelik'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı.

Öte yandan savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Celal Çelik'in naaşı detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İsmet Aktaş - Davut Has
 

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