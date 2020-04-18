Bayrampaşa'da çevik kuvvet personelini taşıyan servis kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bayrampaşa Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HE 483 plakalı Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis minibüsü akaryakıt istasyonundan çıkarken karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HT 6379 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs park halindeki bir TIR'a arkadan çarparken, diğer servis minibüsü akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kaza sonrası ikisi servis sürücüsü ve Çevik Kuvvet Personelini taşıyan servis minibüsü içerisine bulunan 1 polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 1'i polis 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar

