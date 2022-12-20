Bayrampaşa'da çivili sopayla saldırının detayları ortaya çıktı

Olay 17 Mayıs'ta Bayrampaşa'da bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan bir büfede meydana gelmiş, Agit İnan ile Feyyaz Uyanık büfede kahvaltı ederken Uyanık'la aralarında husumet bulunan Hayrettin Kitmur ve akrabaları içeri girmiş, Uyanık feci şekilde darp edilerek komalık olmuştu. Olayın ardından Hayrettin Kitmur, Necip Kitmur, Mehmet Kitmur, Ramazan Kitmur gözaltına alındı. Şüphelilerin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Hayrettin Kitmur ifade verdi. İfadesinde meyve ve sebze ticareti ile uğraştığını ve bu nedenle çeşitli illerde iletişiminin olduğunu söyleyen Hayrettin Kitmur, kendisine ait kişisel bilgi ve özel fotoğrafların Mersin'de ikamet eden Muhammet Giray isimli şahıs tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılmakla tehdit edilip para istenilmesi üzerine şikayetçi olduğunu söyledi.

"Amca oğlu ile darp ettik"

Hayrettin Kitmur, ifadesinde Muhammet Giray ile konuştuğunu fotoğrafları Feyyaz Uyanık'ın servis ettiğini öğrendiğini söyledi. Feyyaz Uyanık'ın fotoğraflarını tehdit yolu ile yayınlayacağını iddia eden Hayrettin Kitmur, hal içerisindeki büfede Feyyaz Uyanık'ı gördüğünde kendisine ait bilgi ve fotoğraflarını niye başkalarına verdiğini sorduğunu, Uyanık'ın kendisinden yine para istediğini ve vermediği taktirde tekrar fotoğrafları paylaşacağını söylemesi üzerine sinirlendiğini iddia etti. Kitmur ardından amcasının oğluyla birlikte Uyanık'ı darp ettiklerini ve sonradan olay yerine gelen akrabalarıyla ayrıldıklarını söyledi.

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