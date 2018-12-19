İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar yakalandı
Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

Bayrampaşa'da cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından parasını alan gaspçılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçıların Gürcistan uyruklu olduğu belirlenirken gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.

16 Aralık tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşanana olayda Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını aldı. 3 zanlı kendilerini bekleyen arkadaşlarının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmaların ardından 4 gaspçıdan 3'ü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer zanlıyı ise arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.