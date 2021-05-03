Bayrampaşa'da denetim noktasında araç kuyruğu oluştu

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler sıklaştı. Bayrampaşa Kadife Köprü Kavşağı'nda Bayrampaşa Asayiş Büro ve Trafik Şube ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Tek şeride düşürülen yolda sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edilirken, belgeleri olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim noktasında metrelerce oluşan araç trafiği de drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan denetimler sırasında yayaların da izin belgeleri kontrol edildi. Yabancı uyruklu bir kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanırken, Afgan uyruklu bir genç ise kimliksiz olduğu için polis merkezine götürüldü.

Halil Enes Sucu