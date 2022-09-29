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Bayrampaşa'da düğünde ‘İstek parça' nedeniyle çıkan kavga kamerada

Bayrampaşa'da düğünde ‘İstek parça' nedeniyle çıkan kavga kamerada
Bayrampaşa'da düğünde ‘İstek parça' nedeniyle çıkan kavga kamerada

Bayrampaşa’da dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir düğün töreninde kız tarafı ile erkek tarafı arasında ‘İstek parça’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki tarafın birbirleriyle kavga ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da düğünde ‘İstek parça’ nedeniyle çıkan kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre salonda gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin ve damat tarafları halay çekmeye başladı. Halayın çekildiği esnada gelin ve damat taraflarının çalınan müziğin değiştirilmesini istedi. Müziğin değiştirilmesi üzerine salonda tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Davut Has

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