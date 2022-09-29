Bayrampaşa'da düğünde ‘İstek parça' nedeniyle çıkan kavga kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre salonda gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin ve damat tarafları halay çekmeye başladı. Halayın çekildiği esnada gelin ve damat taraflarının çalınan müziğin değiştirilmesini istedi. Müziğin değiştirilmesi üzerine salonda tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Davut Has

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