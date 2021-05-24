Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

Olay, 23 Mayıs günü Bayrampaşa Orta Mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ikamete giren hırsızlar, evden iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin TL para çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ikamet sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet içerisinde ve sokakta detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Hırsızları yakalamak için harekete geçen ekipler, aynı gün içerisinde hırsızları çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu A.O. sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen C.K. ve E.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.