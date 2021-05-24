İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada
Bayrampaşa'da evi soyan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa’da bir eve girerek cep telefonu, pasaport ve bir miktar para çalan 3 hırsız, aynı gün içerisinde yakalandı. Hırsızların eve girdiği ve kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa’da evi soyan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, 23 Mayıs günü Bayrampaşa Orta Mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ikamete giren hırsızlar, evden iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin TL para çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ikamet sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet içerisinde ve sokakta detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Hırsızları yakalamak için harekete geçen ekipler, aynı gün içerisinde hırsızları çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu A.O. sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen C.K. ve E.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.