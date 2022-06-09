Bayrampaşa'da feci kaza: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa Sağmacılar viyadüğü Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EYH 352 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu 34 RP 6326, 34SN 1999 ve 34 BZD 499 plakalı araçlara çarparak durabildi. Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdehalesini olay yerinde yaptığı 7 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazaya sebebiyet veren 34 EYH 352 plakalı araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Ekipler kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ahmet İnce “Biz hareket halindeydik normal araç içinde goygoy yapıyorduk. Hızımız falan normaldi. Anlık bir darbeyle biz savrulduk. Anlatılacak gibi değil çok kötü bir şeydi. Arkadaşım bacağım koptu feryadıyla seslenince panikle dışarı çıkıp arkadaşımı çıkardım. Çok şükür ki öyle bir şey olmamış. Ben sonradan öğrendim ki bize çarpan arkadaş yardım etmek yerine kaçmayı tercih etmiş” dedi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

