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Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi
Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi

İstanbul Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin altında kalarak bacağı ezildi. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi - Tıkla İzle

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken markete mal taşıyan kamyonet ilerlemeye başladı. Kadının yola çıktığını görmeyen kamyonet sürücüsü, Ayten Çağırtekin'e çarptı. Kamyonetin altında bacağı ezilen kadın ağır yaralandı. Kazanın nasıl olduğunu anlamayan kamyonet sürücüsü ise donakaldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Caner Sönmez - Davut Has
 

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