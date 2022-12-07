Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken markete mal taşıyan kamyonet ilerlemeye başladı. Kadının yola çıktığını görmeyen kamyonet sürücüsü, Ayten Çağırtekin'e çarptı. Kamyonetin altında bacağı ezilen kadın ağır yaralandı. Kazanın nasıl olduğunu anlamayan kamyonet sürücüsü ise donakaldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Caner Sönmez - Davut Has



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