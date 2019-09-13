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Bayrampaşa'da gelin arabasıyla milyonluk gasp

Bayrampaşa'da gelin arabasıyla milyonluk gasp
Bayrampaşa'da gelin arabasıyla milyonluk gasp

İstanbul Bayrampaşa’da gelin arabasından inen eli silahlı 3 kişi, bir firmanın muhasebe çalışanını silahla yaraladıktan sonra bankadan çektiği 1 milyon 700 bin TL parayı gasp etti.

Bayrampaşa’da gelin arabasıyla milyonluk gasp - Tıkla İzle

Olay, Uluyol Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy'deki bir bakır-alaşım firmasında muhasebe çalışanı olan Kamil Aldağ ve beraberindeki arkadaşı, cadde üzerindeki bir bankadan para çektikten sonra araçlarına doğru yöneldi. O sırada arabanın plakasını ‘Evleniyoruz' yazısıyla kapatarak gelin arabası süsü veren 3 kişi araçtan indi. Şüphelilerin biri belinden çıkardığı silahla Aldağ'a ateş etti. Bacağından yaralan Aldağ, yere düşerken şüpheli şahıslar para dolu çantayı alarak olay yerinden geldikleri araçla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil Aldağ'ı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri de şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Duyduğu gürültüyü lastik patlaması zannettiğini ifade eden görgü şahidi Erhan Sürgit, “Bir kovalamaca oldu.Silahla vurup parasını gasp edip kaçtılar. Arabada da ‘Biz evleniyoruz' yazıyormuş. Yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağının arkasından yaralandı” dedi.

Caner Sönmez
 

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