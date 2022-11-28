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Bayrampaşa'da husumetli gençler arasında kavga

Bayrampaşa'da husumetli gençler arasında kavga
Bayrampaşa'da husumetli gençler arasında kavga

Bayrampaşa'daki kafede bir grup, kavgalı oldukları gençlere saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da husumetli gençler arasında kavga - Tıkla İzle

Olay, Bayrampaşa'daki bir kafeteryada dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, aralarında husumet olan grubu bir kafeteryada otururken gördü. Bir anda ortalık karıştı. Gençler kafede oturan gruba saldırdı. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. Bu sırada kafede oturanlar da kaçtı. Gruplar bir süre sonra dağılırken, kavga anları ise kameraya yansıdı.

Burak Uğur

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