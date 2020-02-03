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Bayrampaşa'da iplik fabrikasına yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı

Bayrampaşa'da iplik fabrikasına yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı
Bayrampaşa'da iplik fabrikasına yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı

Bayrampaşa’da bulunan bir iplik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri tüp patlaması sonucu yaralandı. Dumanların yükseldiği fabrika havandan görüntülendi.

Bayrampaşa erazidere Mahallesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında iplik üretimi yapan makinelerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri, tüp patlaması sonucu yaralandı. İtfaiye erinin yanı sıra bir kişide dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve dumandan etkilenen kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, fabrika havadan görüntülendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Serdar Ünal - Volkan Kayalar-Veysel Ensar Gökcegözog

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