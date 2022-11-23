Bayrampaşa'da kaçakçılık operasyonu: 13 adet araç motoru yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu ile ilgili Bayrampaşa ilçesinde çalışma yürüttü. Yurt dışından yasa dışı yollarla araç parçaları getirildiği yönünde bilgi alınması üzerine Yıldırım Mahallesi'ndeki bir otomobil garajına 9 Kasım tarihinde baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda, toplamda 13 adet araç motoru ele geçirilerek O.D. isimli şahıs yakalandı.

Caner Sönmez

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