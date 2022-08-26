Bayrampaşa'da kaza sonrası sürücüler birbirine girdi

Olay dün öğle saatlerinde Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi sitesi içerisinde bir motosiklet ve araç birbirine çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrasında sürücüler arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler birbirlerine girdi.

Birbirlerine kafa atan sürücülerin arasına o esnada sürücünün yakını bir kadın vatandaş da karıştı. Elinde bulunan motosiklet kaskıyla diğer sürücünün kafasına vuran kadın, darbe almaktan son anda kurtuldu.

Kaza sonrası yaşanan o gergin anlar orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taraflar birbirine saldırırken, bazı vatandaşların da araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Burak Uğur

