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Bayrampaşa'da korkutan yangın

Bayrampaşa'da korkutan yangın
Bayrampaşa'da korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa’da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki diyaliz hastası eşini kurtaran adam ufak yanıklarla olayı atlatırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa’da korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

O esnada içeride bulunan diyaliz hastası eşini kurtarmak için alevlerin arasına dalan 72 yaşındaki Recep Uçar, eşi Fatma Uçar'ı alarak dışarı çıktı. Eşini kurtarmak için alevlerin arasında dalan Recep Uçar'ın vücudunda ufak çaplı yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir vatandaş, “Biz kahvaltı yapıyorduk. Benim çocuk gördü. Baba evden duman çıkıyor dedi. Koşa koşa geldik. Abi eşini çıkarmış. Tuttuk abiyi çıkardık. Tekrar içeri girdi. Şalterleri kapatmak için girdiğinde yanmış vaziyette çıktı” dedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş

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