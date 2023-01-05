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Bayrampaşa'da makas atarak ilerleyen araç kamyona çarptı

Bayrampaşa'da makas atarak ilerleyen araç kamyona çarptı
Bayrampaşa'da makas atarak ilerleyen araç kamyona çarptı

Bayrampaşa’da makas atarak ilerleyen hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Bayrampaşa, Hal Metris yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BBL 923 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Çubuk yolda makas atarak ilerledi. Trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü, Murat Maden kontrolündeki 34 BP 5341 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle bir kişi hafif ticari araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtardı. Hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Çubuk kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken, kamyona çarpan hafif ticari araçta büyük hasar oluştu.

Furkan Duman

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