Bayrampaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi ve Terazidere Mahallelerinde 3 Kasım günü yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri, şüpheli bir şahsın aracıyla uyuşturucu sattığı bilgili üzerine harekete geçti. İlçe genelinde inceleme yapan ekipler, şüpheli aracın Yahya Kemal Mahallesi'nde çalışır vaziyette park halinde bulunduğunu tespit etti. Aracı takip eden polis, kimliği tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahsın, yanına gelen kişilere aracından uyuşturucu madde sattığını belirledi.

Şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, aracın etrafını sardı. Suçüstü yakalanacağını anlayınca kapıları kilitleyen zanlı, geri geri giderek polisten kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisten kaçan şüpheli şahıs, sivil ekip aracına çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sadık Kahraman

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