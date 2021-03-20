Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde yangın

Yangın, Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Tamirhaneden çıkan dumanlar kısa sürede tüm sokağı sardı. Çevredeki vatandaşlar dumanı görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tamirhanenin içindeki bir otomobili dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sokak üzerinde sağlık ekipleri hazır beklerken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tamirhane içinde kalan bir otomobil yangında hasar gördü. Yangın çıktığı anda içeride kimsenin olmaması herhangi bir yaralanma ve can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye raporunun ardından belli olacak.

“Arabanın birini çıkarabildik”

Oto tamirhanesinden otomobili çıkaran Ali Çelebi, “Önce hafiften duman çıkmaya başladı. Fazla umursamadık.5- 10 dakika sonra içeride duman yoğunlaşınca bir problem olduğunu anladık. Boya, kaporta olduğu için içeride araba olduğunu biliyoruz. Komşularla birlikte kepengi hemen kaldırdık. Arabanın birini çıkarabildik. Yoğun duman olduğu için diğerini çıkaramadık. Daha sonra itfaiye gereğini yaptı. İçeride kimse yoktu” dedi.

Caner Sönmez

