Bayrampaşa'da park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli kamerada

Olay, 12 Haziran Pazartesi günü Bayrampaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. kişi motosikletinin çalındığı şikayeti ile karakola giderek ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin bir motosikletle olay yerine geldiklerini ve park halinde bulunan İ.D.'ye ait motosikleti çaldıklarını tespit etti. Şüpheli hırsızların, motosikletle kaçtıkları anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimlikleri tespit edilen Oğuzhan E. (25) ile İsmail E. (21), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Oğuzhan E.'nin daha önceden 16, İsmail E.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

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