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Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyonet alev aldı

Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyonet alev aldı
Bayrampaşa'da seyir halindeki kamyonet alev aldı

Bayrampaşa’da seyir halindeki bir kamyonet aniden yanmaya başladı. Alevler içerisinde kalan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın kameralara yansıdı.

Bayrampaşa’da seyir halindeki kamyonet alev aldı - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü tarafından durdurulan araçtan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde ise alevler içerisinde kalan kamyonete itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Selim Bayraktar

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