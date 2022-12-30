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Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti

Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti
Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti

Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında oturan iki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokattın ardından çıkan tartışma cinayetle bitti. Talihsiz adam 2 kişi tarafından silahla kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Adamın yanındakiler tarafından darp edildiği anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti - Tıkla İzle

Olay 14 Aralık 04.30'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında oturan Ş.K., isimli şahsa M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı. Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı. U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi. Ardından iki suç ortağı birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Davut Has

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