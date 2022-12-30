Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti

Olay 14 Aralık 04.30'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında oturan Ş.K., isimli şahsa M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı. Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı. U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi. Ardından iki suç ortağı birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Davut Has

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.