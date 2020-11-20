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Bayrampaşa'da trafikte motosikletle seyrederken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı

Bayrampaşa'da trafikte motosikletle seyrederken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı
Bayrampaşa'da trafikte motosikletle seyrederken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı

Bayrampaşa’da motosikletli bir maganda trafikte seyir halindeyken tabancayla havaya ateş açarak terör estirdi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, çalışma başlatan polis şahıslar kıskıvrak yakaladı.

Bayrampaşa'da yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, motosikletle seyreden iki şahıs trafikte tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. O anları kaydettiren şahıslar bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Şahısların kullandığı motosikletin plakasının 16 JUZ 31 olduğunu belirleyen polis, havaya ateş açan yaşı küçük E.C.G. ve motosikleti kullanan B.Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen iki yaşı küçük şahıs, “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur
 

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