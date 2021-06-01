Bayrampaşa'da zincirleme kaza: Sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza, 04.15 sıralarında Bayrampaşa, O-3 Bağlantı Yolu Kadıfekale alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa'dan O-3 Karayoluna doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TK 618 plakalı araç bariyerlere vurarak kaza yaptı. Bu esnada arkasından gelen Bünyamin Güleryüz idaresindeki 34 GF 4124 plakalı tır yavaşladı.

Aynı yöne seyir halinde olan Şenol Şekerci idaresindeki 50 ABT 219 plakalı tır, önündeki TIR'a çarptı. Kazada 50 ABT 219 plakalı TIR sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda yaralı sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar olay yerinden kaldırıldı

Yaralının hastaneye sevk edilmesi sonrasında kazaya karışan iki tır ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücüleri ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.



Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

