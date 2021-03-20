Baz istasyonuna değil kurulduğu yere karşı

Olay, Rize merkez Engindere Mahallesinde gerçekleşti. Mahallesine kurulan bir baz istasyonunun yerinin yanlış olduğunu savunan Temel Mavi isimli vatandaş, mahallenin yoluna hafriyat dökerek ulaşıma kapattı. Amacının tepkisine dikkat çekmek olduğunu dile getiren Mavi “6 ay önce bu cihazları takan adam geldi burada yer arıyor. Oturttum güzel, dedim ki ‘Burada böyle bir şey kurmayın'. Onlar da bana ‘Tamam' dediler gittiler. Aradan 6 ay geçtiler geldiler başladılar bunu buraya kurmaya. İndim ‘Bunu burada kurmayın' dedim. Bana çıkardı ve Enerji Bakanlığı'ndan aldığı dosyayı gösterdi. Benim ona daha diyecek bir şeyim yok. Ben de yolu tepki olarak kapadım” dedi.

İlgili kurumlara e-devlet üzerinden şikayette bulunduğunu dile getiren Mavi aynı zamanda kurulan baz istasyonun daha büyüğünün kendisine ait arazide ücretsiz kurabileceklerini fakat mevcut yerinin yanlış olduğunu dile getirdi. Mavi “Enerji Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, İletişim Başkanlığı'na ve Rize Valiliği'ne e-devlet üzerinden şikayetimi ilettim. Şimdi buradan rica ediyorum. Maddiyat için bu buraya kuruldu. Bunu buradan kaldırsınlar, şurada kendi yerim, hiç para almadan gelsinler bunun oraya daha büyüğünü kursunlar. Burada iki tane hasta var, birinde beyin tümörü var diğeri ise kanser” ifadelerini kullandı.

Yolu kesmek için belediyeden izin almaya gittiğini fakat haritada yolun görülmediğini ve hafriyat döktüğü yerin de kendisine ait arazi olduğunu sözlerine ekleyen Mavi “Ben yasal olarak yolu kestim. Gittim belediyeye dedim yolu keseceğimi baktılar ve orada yol görünmüyor dediler. Kendi paftam, bende kestim yolu. Komşularım da 2-3 gün mağdur oldular. Onlar benim tepkimi anladı ama” şeklinde konuştu.

Oğuz Bal

