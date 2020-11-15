İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baz istasyonunun direği alev alev yandı

Baz istasyonunun direği alev alev yandı
Baz istasyonunun direği alev alev yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde GSM şirketlerinin baz istasyonunun direği alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sırasında panik yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Baz istasyonunun direği alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, GSM şirketlerine ait baz istasyonunun direğinde kıvılcımların çıktığını gören vatandaşlar panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için baz istasyonu yetkililerine durumu bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi alarak vatandaşların baz istasyonuna yaklaşmasını önledi.

Daha sonra baz istasyonu yetkililerinin gelmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Bu sırada kıvılcımların tutuşturduğu direk alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile ulaştıkları alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.