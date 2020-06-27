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Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti

Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti
Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti

İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmek isteyen öğrencilerden bazıları sınava son dakikalarda yetişti. Veliler ise dışarıda oturarak çocukları için dualar etti.

Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti - Tıkla İzle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylara ilk olarak kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapıldı. Daha sonra yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanarak sınava gireceği salona alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı. Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde güvenlik görevlileri tarafından sık sık uyarılar yapıldı. Öğrencilerden bazıları sınava son dakika koşarak geldi. Aileler ise tarihi üniversitenin önünde dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Selim Bayraktar

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