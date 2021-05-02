Bazı ülkelerden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi talebi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara imzalı üst yazıda, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 pandemisinin ülkemizde kontrolüne yönelik dünyadaki ve ülkemizdeki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya'dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" denildi.