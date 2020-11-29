BB Erzurumspor: 2 - FT Antalyaspor: 2 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar
14. dakikada Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada Obertan'ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
26. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda kaleci Kayacan'dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
28. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasında topu alan Gomes şık çalımlarla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Ferhat güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti
29. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içinde Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası içinde Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.
52. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.
57. dakikada Fredy'in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.
60. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amılton'un ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
86. dakikada Emrah'ın serbest vuruşunda ceza sahasına yaptığı ortaya Mina yükseldi kafayı vurdu, top kale çizgisi önünde Gomes'in önünde kaldı Gomes topu boş kaleye gönderdi. 2-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan (Ömer Şişmanoğlu dk. 79), Donald, Obertan, Sissoko (Osman dk. 66), Rashad Muhammed (Emrah Başsan dk. 66), Novikovas, Gomes
Yedekler: Batuhan, Hamroun, Boumal, Sadiku, Adolphe, Mücahit, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
FT Antalyaspor: Ferhat, Ersan (Gökdeniz dk. 53), Naldo, Nuri Şahin, Podolski, Kudrashov, Fredy, Jahovıc, Ufuk (Eren Albayrak dk. 53), Amilton, Veysel Sarı
Yedekler: Doğukan, Enes, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Kaan (dk. 29), Gomes (dk. 85) (BB Erzurumspor), Veysel (dk. 60), Gökdeniz (dk. 65) (FT Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Naldo (dk. 87) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Kaan, Mina, Donald (BB Erzurumspor), Eren Albayrak (FT Antalyaspor)
Özge Bozo - Şahap Gürler