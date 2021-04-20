BB Erzurumspor kazanarak seriye bağlamak istiyor

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen BB Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde ilk galibiyetini aldı. En son ligin 25. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-0 yenen Dadaşlar o tarihten sonra oynadığı 9 maçtan da galip gelememişti. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor haftalar sonra 3 puana kavuştu.

Seriye bağlamak istiyor

Dadaşlar yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçına da mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. 31 puanla 20. sırada bulunan BB Erzurumspor bu maçtan galibiyet alarak hem seriye bağlamak hem de küme düşme hattından yukarıya çıkmak istiyor.

Sefa Tetik