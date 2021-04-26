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BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı

BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı

BB Erzurumspor, Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alabildi.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yükselişi devam ediyor. Son 3 lig maçından da galibiyet çıkaran Dadaşlar, 37 puanla 18. sıraya yükselerek kümede kalma ümitlerini son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Erzurum ekibi, dünkü 3-2'lik Gaziantep FK galibiyetiyle tarihinde bir ilki başardı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 3-2, 36. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve dün oynanan 37. hafta maçında ise Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı gösterdi.

Sefa Tetik

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