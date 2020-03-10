İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.”

Teknik Direktör Sözeri, BB Erzurumspor'un başında çıktığı 30 müsabakada 17 galibiyet, 6 beraberlik alırken 7 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sefa Tetik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.