BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 'işgalci' olarak nitelendirdi

BBC Hard Talk programına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucu John Fischer'ın sorularına ve sert ifadelerine cevap vermekte zorlandı. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu söyleyen Paşinyan'a BBC sunucusu Fischer, “Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor. Böyle bir uluslararası hukuk yok” diyerek karşı çıktı.

Sunucu Fisher, Paşinyan'ı işgalcilik ve hukuksuzlukla nitelendirdi

Sunucunun soruları ve tepkisi karşısında cevap vermekte zorlanan Paşinyan, Fischer'ın “Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?” sorusuna kaçamak cevaplar vererek, “Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti” ifadelerinde bulunarak konuyu değiştirmeye çalıştı. Sunucu Fisher, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı işgalcilik ve hukuksuzlukla nitelendirirken Paşinyan'a "hukuka iyi bakın" uyarısında bulundu.

Daha önce de BBC'de yayınlanan ve sunucu Stephen Sackur'un programına katılan Paşinyan, Sackur'un "Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz" ifadeleriyle karşılaşmıştı. BBC sunucusu Sackur'da Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu belirtmişti.

Aylin Karadeniz