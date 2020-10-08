İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 'işgalci' olarak nitelendirdi

BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 'işgalci' olarak nitelendirdi
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 'işgalci' olarak nitelendirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz kanalı BBC’de konuk olduğu programın sunucusunun "işgalcisiniz” sözleri üzerine zor anlar yaşadı.

BBC Hard Talk programına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucu John Fischer'ın sorularına ve sert ifadelerine cevap vermekte zorlandı. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu söyleyen Paşinyan'a BBC sunucusu Fischer, “Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor. Böyle bir uluslararası hukuk yok” diyerek karşı çıktı.

Sunucu Fisher, Paşinyan'ı işgalcilik ve hukuksuzlukla nitelendirdi

Sunucunun soruları ve tepkisi karşısında cevap vermekte zorlanan Paşinyan, Fischer'ın “Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?” sorusuna kaçamak cevaplar vererek, “Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti” ifadelerinde bulunarak konuyu değiştirmeye çalıştı. Sunucu Fisher, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı işgalcilik ve hukuksuzlukla nitelendirirken Paşinyan'a "hukuka iyi bakın" uyarısında bulundu.

Daha önce de BBC'de yayınlanan ve sunucu Stephen Sackur'un programına katılan Paşinyan, Sackur'un "Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz" ifadeleriyle karşılaşmıştı. BBC sunucusu Sackur'da Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu belirtmişti.

Aylin Karadeniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.