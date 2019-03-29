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BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan özür diledi

BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan özür diledi
BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan özür diledi

Britanya Yayın Kuruluşu BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diledi.

Uluslararası yayın yapan İngiliz haber kuruluşu ‘Britanya Yayın Kuruluşu' BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür diledi. BBC avukatları tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür diliyoruz. Mahkeme masrafları ile tazminatı da ödeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. 

23 Mayıs 2018 tarihinde BBC'ye bağlı “News at Ten” isimli haber programında, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek için avukatları aracılığıyla 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Poroşenko'nun avukatları, BBC'ye yalan haber yaptıkları gerekçesiyle dava açmıştı.  

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