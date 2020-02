BBP Genel Başkanı Destici: 'Büyük Birlik Partisi devletinin, milletinin ve kahraman ordusunun yanındadır'

İdlib'de rejim güçlerinin Rusya desteği ile düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kahraman Ordumuz meşruiyet sınırları içinde bulunduğu İdlib'de bu akşam Rusya ve Suriye Rejimi ortak yapımı kahpe saldırıların hedefi olmuştur. Bu hain saldırıların neticesinde şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Bu mübarek gecede her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz. Devletimiz elbette tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vaziyet tespiti yapıp gerekli tedbirleri alarak bir istikamet tayininde bulunacaktır. Bu doğrultuda Büyük Birlik Hareketi tüm mensuplarıyla birlikte 'Devlet ve Millet' dayanışmasının ve işbirliğinin her zamanki gibi en yüksek örneğini gösterecektir. Böyle zor zamanlarda milli birliğimizi tesis etmek ve ortak bir duruş sergilemek her vatansever ve milletperver için bir zorunluluktur. Ümit ediyor ve diliyoruz ki; toplumumuzun tüm kesimleri bu doğrultuda hareket etmelidir ve edecektir. Şayet birileri bu süreçte keskin ayrışma ve kutuplaşma üretme milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırı tavır sergileme hatta ve hatta bu çizgide ya da bu doğrultuda siyaset üretme hevesine düşmemelidir” ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi olarak Başkanlık Divanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri başta olmak üzere bütün yöneticileri ile görüşme halinde olduklarını belirten Destici, “Bugün Başkanlık Divanımızı da toplayarak süreci ve gelişmeleri an ve an takip edip sonuna kadar devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında durmaya devam edeceğiz. Rabbim kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin.” vurgusunu yaptı.

Musa Erdoğan