BBP Genel Başkanı Destici: "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam etmelidir"

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, terör örgütünün faaliyetlerine, doğrudan ya da dolaylı katkısı olan herkesin elinde, masum vatandaşların, öğretmenlerin, bebeklerin kanı olduğunu söyleyerek, "Hala 'diyalog' ihanetinde takılıp kalmış olanlara tek bir soru soracağım: PKK terör örgütünün, terör örgütü mensuplarının, bu topraklarda, hırsızlıktan cinayete, uyuşturucu ticaretinden tecavüze, haraç almaktan çocuk istismarına, casusluktan sınav sahtekarlığına, işlemediği tek bir suç var mıdır? Teröristlere hala 'insan' muamelesi yapmaya çalışanlar, önce bu sorulara cevap versinler, yüzleri kızarmazsa sonra konuşsunlar" ifadelerini kullandı.

Destici, PKK terör örgütünün, Irak'ın Gara bölgesinde, 13 silahsız vatandaşı şehit ettiğini belirterek, “Onların, asker, sivil, silahlı ya da silahsız olmaları artık hiçbir anlam taşımıyor. Gara'da şehit edilen 13 silahsız vatandaşımız için kullanacağımız tek sıfat onlar bizim şehitlerimiz, kardeşlerimizdir. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam etmelidir. Bu alçakça cinayetlerin karşısında ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılana kadar, hesabın tümü kapatılana kadar, bu mücadelenin bitmesine ya da ara verilmesine asla izin vermemeliyiz" dedi.

Destici, PKK'nın kökünün kazınması gerektiğini belirterek, “Nerede bir PKK'lı varsa, PKK destekçisi, iltisaklısı varsa hepsinin kökü kazınana kadar bu mücadele sürmelidir. Çünkü bunların ne Mecliste ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir toprak parçası üzerinde yeri de yurdu da olmamalıdır. Eğer buna müsaade edilirse o zaman gerçek anlamda bir terörle ya da PKK'yla mücadeleden bahsedilemez. TBMM'de PKK'yı savunan milletvekilleri var. Gara hadisesinde de maalesef bunu kınamadılar. Tam tersine farklı şeyler söyleyerek, milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Dünya kamuoyuna da olayı farklı şekilde lanse ettirmeye çalışıyorlar. Artık bunlar Meclis'te olmamalıdırlar. BBP'nin gösterdiği tavrı, bütün siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz göstermelidirler" şeklinde konuştu.

HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Destici, “HDP derhal kapatılmalıdır. Bunun için yol bellidir. Siyasi Partiler Yasası'nın 100. maddesi açıktır. Birbirinizle kayıkçı kavgası yapmayı bırakın dördünüz aynı anda gidin, dilekçenizi verin ve bu terör örgütünün partisinden, Gazi Meclisi de Türkiye'yi de Türk milletini de kurtarın. Sadece HDP'nin kapatılması yetmiyor. Bütün milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi gerekir. HDP'li belediyelerin tamamına kayyum atanmalıdır” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

