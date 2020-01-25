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BBP Genel Başkanı Destici: “Ülkemize büyük geçmiş olsun”

BBP Genel Başkanı Destici: “Ülkemize büyük geçmiş olsun”
BBP Genel Başkanı Destici: “Ülkemize büyük geçmiş olsun”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Takip ediyoruz ki; Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile sahadadır. En büyük duamız ve isteğimiz Elazığ'da yaşanan ve çevre illerinde etkilendiği depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

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