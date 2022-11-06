BBP Lideri Destici: 'Suriye'de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilk mitingini “Sevdamız Türkiye Hedef 2023” temasıyla Malatya'da başlattı. Kent merkezi Soykan Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığa seslenerek konuşmasının büyük bir bölümünü teröre ayıran Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'e rahmet dileyerek, “Pandeminin ardından tüm dünya ekonomileri tedarik zincirinden ve onun bozulmasından kaynaklanan bir krizle sarsıldı. İçeride ve dışarı Türkiye'nin yaşayacağı sıkıntıları sevinçle ellerini ovuşturarak bekleyenlere şahit olduk şükürler olsun yıkılmadık zor günlerimiz odu ama Allah'ın yardımıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi

“Suriye'de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz”

Türkiye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurma çalışmalarının olduğunu kaydeden Destici, “Küresel güçler Suriye'de adım adım ilk hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğü olan bir terör devleti kurdurmaya çalıştırlar. Kabulde etmedik boyunda eğmedik ne ABD ne de Rusya hiç birisine boyun eğmedik eğmeyeceğiz ve orada da asla ve kata bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. “ifadelerini kullandı.

“Zincirler kırıldı Ayasofya ibadete açıldı”

Ayasofya'nın ibadete açılmasının öneminde değinen Destici, ”İçerisinde bulunduğumuz dönemde milletimizin uzun yıllar özleminin dindiren beklentilerine karşılık veren önemli adımlar atıldı, bunlardan birisi Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıydı. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili memnuniyetimizi dile getiriyorum. Allah'a hamd olsun ki zincirler kırıldı Ayasofya ibadete açıldı.” dedi.

“Türkiye her alanda önemli bir mesafe kat etti”

Türkiye'nin tarımda, bilişimde, sanayide, nükleer enerjide ve diğer alanlarda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Destici, ”Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'daki Gemlik Kampüsü açılışı ve ilk akıllı cihazın yani otomobilin banttan indirilmesi töreni geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Bende Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine orada idim. Projeyi pek çok açından önemli bulduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Ulaşımda dünyanın en önemli trendi olan elektrikli araçlar sektöründe uluslararası rekabetin aktörlerinden biri haline gelme şansını yakalıyoruz. Türkiye savunma sanayinde önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Türkiye pandemi döneminde kendi aşısını üreten ender ülkelerden biri oldu. Tarımda, bilişimde, sanayide, nükleer enerjide ve diğer alanlarda uluslar alandaki payı gittikçe artıyor. Bu süreçte problemle birlikte ülkemizin attığı her adımın karşısında duran bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Hep çatlak sesler hep aynı mihraklarda ve aynı partilerden aynı ihtirazları duyuyoruz. Terörle , PKK ve FETÖ ile mücadelemizde aynı kesimin direnci ile karşılaşıyoruz.” şeklinde konuştu

“Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karamız Cumhur İttifakı'dır”

2023 seçimlerinin ‘Türkiye Yüzyılı' açısından önemli olduğunu belirten Destici, ”Konu iktidar muhalefet meselesi değil konu Türkiye'nin egemenlik, bağımsızlık meselesi konu Türkiye'nin yönetimini yabancıların değil milletimizin belirlemesi ve milletimizin kendine sahip çıkma meselesidir. Ülkemize, bağımsızlığımıza, bayrağımıza, toplumunun her kesimine sahip çıkacağız. Adayımız da kararımızda bellidir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karamız Cumhur İttifakı'dır. Cumhurla birlikte kazanacağız ve sizlerle birlikte büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğiz” diye konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye konuşmasının ardından tablo ile Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

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