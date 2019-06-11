BBP Sivas İlçe Başkanının evini kurşunlayan şüphelilerin araçlarından cephane çıktı

Edinilen bilgiye göre gece yarısına doğru Sivas'ın Gültepe mahallesinde bulunan Büyük Bilirlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban'a ait eve ateş açıldı. Ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobil polis tarafından takibe alındı. Uzun süre yaşanan kovalama sonunda araç Toptancılar kavşağında kıstırıldı. Araç sürücüsü Y.E. polis tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan ilk aramada 6 adet tüfek, 1 tabanca ve bol miktarda fişek ele geçirildi. Detaylı arama için araç Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Y.E. emniyet işlemleri öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz