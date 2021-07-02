BDDK, 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi

Açıklamada “Buna göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi” denildi.

Tasfiye edilen şirketler;

İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finansevim, Birikimevim, Finalevim, Yaşamevim, Hh Aydın Yatırım Holding, İhtiyaçevim, Varlıkevim, İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf Gayrimenkul, Önceevim, Morevim Tasarruf, Hedefevim, Gelecek Tasarruf, Birlikbirikim, Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama.