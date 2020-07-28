BDDK'dan flaş TL kararı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 12.04.2020 tarihli ve

8989 sayılı Kararı ile bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve

finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı

yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım

yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin

toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının \%1'i ile

sınırlandırılmasına karar verilmiş;

- Kurulun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki

konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile

yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara

yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en

son hesapladıkları yasal özkaynaklarının \%0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş;

- Sonrasında ise, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas

operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve

verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı

ile, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama

Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca

belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş

ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli

kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.



Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.07.2020 tarihli ve 9109

sayılı Kararı ile;

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek YMSK'lar için

20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı mezkur Kurul Kararı ile getirilen muafiyetin yalnızca yurt

içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla getirildiğinin

netleştirilmesine ve bu muafiyete ilave olarak, tezgah üstü piyasada hesap operatörü

olarak bildirilen yurtiçi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım

yönündeki (swap işleminin ilk bacağında YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap

işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL

menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik

sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin;

- Uluslararası Kalkınma Bankaları(UKB) için ise, yurt içi para ve sermaye

piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca

aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo

yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin

yukarıda yer verilen Kurul Kararları ile getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf

tutulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda UKB'lerin, yurtiçi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin

tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurtiçi piyasalarda: yurtiçi yerleşik

şirketlere kredi vermek, TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurtiçi

bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını, hesap açtıkları yurtiçi

bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten

faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini

bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB'lerin yurtiçi

bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden söz konusu muafiyet kapsamında yurtiçi

bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.(TKYB) ile vadede TL alım

yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB'den döviz karşılığında TL

alınan) döviz swap işlemleri

- BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB'nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri,

- BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri,

- Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.