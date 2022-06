Beauvais Massey Ferguson Fabrikası 1 milyonuncu traktörünü kutluyor

AGCO'nun dünya çapındaki markası Massey Ferguson, Fransa Beauvais'teki fabrikasının 1 milyonuncu traktörünü ürettiğini duyurdu. Bu dönüm noktasını öne çıkaran bir etkinlikte, Massey Ferguson EAME Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü ve AGCO Fransa Başkanı Thierry Lhotte, Beauvais Fabrikası'nın, marka için küresel bir ev olduğunu ve çiftçilerle birlikte, yine onlar için çalışarak son 62 yılda sürekli olarak büyüdüğünü kaydetti.

Üretilen yepyeni MF 8S.305 Dyna-VT modeli, 1 milyonuncu traktör oldu

Tüm çalışanları adına müşterilerine sonsuz güvenleri için teşekkür eden Thierry Lhotte, “Bugün, Beauvais'te üretilen 1 milyonuncu traktör olan bu yepyeni MF 8S.305 Dyna-VT'nin sahibi Thierry Aubree ve bölge bayisi Herve Motoculture tarafından temsil edilmekten özellikle gurur duyuyoruz. Bu 1 milyonuncu traktörü teslim ederken, tüm tesislerimizi tek bir çatı altında, imalat, mühendislik, satın alma, lojistik, parça, servis, satış ve pazarlama, ürün yönetimi, finans, hukuk ve İK birimleri dahil tüm departmanlarımızla, 54 hektarlık tek bir MF Yerleşkesinde birleştirmek üzere olduğumuzu duyurmak isteriz” dedi.

“Başarımızın ardındaki itici güç çalışanlarımızdır”

Thierry Lhotte, sözlerini şöyle devam etti: “Bu, yüksek esneklik ve burada çalışan insanların benzersiz deneyimi, becerileri ve bağlılığını sunuyor. Olan her şeyin arkasındaki itici güç çalışanlarımızdır. Bu 1 milyonuncu traktör bir dönüm noktası ve GIMA şanzıman Ortak Girişimimiz de dahil olmak üzere 2 bin 500 çalışanımızın başarısıdır. MF Kampüs, önümüzdeki aylarda yeni faaliyetler geliştirmeye, çalışanları için en iyi çalışma koşullar sunmaya, en önemlisi yeni ürünler geliştirmeye ve piyasaya sürmeye devam edecek. Bu, Beauvais MF Kampüsü'nü rekabetçi tutacak ve Beauvais Şehri'ne bağlı yerel ve küresel topluluklara karşı sürdürülebilir bir şekilde hareket eden bir çiftçinin odaklandığı site olarak kalmasını sağlayacaktır.”

Fransız çiftçi satın aldı

Traktörü satın alan Brittany'deki La Chapelle des Fougeretz köyünden tarla tarımı çiftçisi ve müteahhit Thierry Aubree, yeni traktörü için neden MF markasını seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

"RTK rehberlik sistemi, toprak korumaya odaklanan bölüm kontrolü ve sürdürülebilir tarım uygulamaları dahil olmak üzere yeni teknolojiler konusunda tutkuluyum. MF 8S, verimli motoru, sorunsuz şanzımanı, mükemmel dingil açıklığı sayesinde bu modernliği yansıtıyor. Görünürlük, kabin konforu ve hassas tarım için bağlantılı teknolojiler sunuyor. 4 traktör, 3 biçerdöver, 2 büyük balya makinesi ve 1 teleskopik yükleyiciden oluşan MF filomun tamamını çalıştırarak, MF bayimle ortak güvene dayalı harika bir kazan-kazan ortaklığına sahibim".

Traktörü satan Cotes d'Armor'da hizmet veren markanın bayisi Herve Motoculture Genel Müdürü Jerome Maziere, “Ekibimle birlikte, Bay Aubree'ye Beauvais Fabrikası'ndan 1 milyonuncu traktörü teslim eden tüm MF bayi ağını temsil ettiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.

Marka ile 40 yıllık ortaklıklarından gurur duyduğunu belirten Jerome Maziere, "Bu, 1 milyonuncu traktör olduğu için bu ömür boyu sürecek bir an. Bay Aubree'ye uzun ve verimli çalışma saatleri diliyoruz” şeklinde konuştu.

Maziere sözlerini şöyle sonlandırdı: “Müşterimizin aldığı büyük takdirin yanı sıra Beauvais fabrikasının yeni faaliyetlerini geçtiğimiz zorlu 2 yıla rağmen etkileyici bir hızla nasıl uygulamaya devam ettiğini görme fırsatına minnettarız. Bu hizmetlerle çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

Beauvais'te 62 yıllık üretim kutlanıyor

Beauvais Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Boussad Bouaouli de, çalışanların Beauvais MF Fabrikasını geliştirme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Dönemin zorluklarını ele almak için 1960'tan beri, her zaman doğru çiftçiye odaklanan ve geleceğe net bir bakış açısıyla yaklaşan çalışanlarımız olduğunu kaydeden Bouaouli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şey 1960'da MF 825 ile başladı. O zamandan beri tesis, 1986'da MF 3000 serisi, 2008'de yerleşik elektroniğe sahip ilk traktör MF 8600 gibi yeniliklerle hareket eden ikonik traktörler üreterek sürekli büyüdü. SCR teknolojisinin bir tarım makinesinde ilk kez kullanılması sayesinde çevresel etkiyi azaltan verimli güç konsepti ve 2020'de, kabin ve motor bölümü arasındaki 24 santim boşluk ile ısıyı azaltan ödüllü Protect-U konseptiyle yeni MF 8S, gürültü ve titreşimlerin kabine iletilmesini engelleyerek ve soğutma kapasitesinin ve kabin konforunun daha yukarı çekilmesi gibi yenilikler sundu. 2021 Yılın Traktörü, Red Dot: Ürün Tasarımı 2021 ve 2022'nin Çiftlik Makinesi ödüllerini aldı. Köklerimiz 62 yıldan beri Beauvais'de. 2016 Yılının Fabrikası olarak adlandırılan bu tesis, modern zamanımızın kökenini oluşturuyor ve genel olarak yeni MF Yerleşkesi, geleceğimizi ve yeni standartlarımızı belirliyor.”

Günde 100 adede kadar üretiyor, yüzde 80'ini ihraç ediyor

Beauvais Fabrikası'nın 2010'dan itibaren tesis, yalın üretimin uygulanmasıyla derin bir dönüşüme yol açarak kaliteyi artırmaya ve müşterilerin artan talebine yanıt vermeye katkı sağladığını vurgulayan Boussad Bouaouli, “2013 yılında Beauvais 2 kabin montaj hattının başlamasıyla fabrika genişletme programımıza başladık ve dikey entegrasyon yoluyla 2019 yeniden entegrasyon faaliyetlerine hız verdik. Lojistik merkezimiz ve 2020'de daha ileri düzeydeki faaliyetlerin lansmanı ile başladı. Bunlar arasında, traktör sahiplerinin traktörlerini ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyan bir Traktör Kişiselleştirme Atölyesi ile 3D baskı kullanarak küçük parçalar ve prototipler için bir eklemeli üretim tesisi yer alıyor. Ayrıca hidrolik bileşenlerin kendi bünyesinde üretimini ve şanzıman yenilemeyi, tüm traktör etiketlerimizin baskısını ve daha yakın zamanda yakıt deposu ve AdBlue deposu üretmek için yeni bir birimin lansmanını geliştirdik. Şu an için 4 parça kodu ve Avrupa'daki tüm AGCO tesislerimiz için depo sağlama konusunda nihai hedefe ulaşmak için hala hızlanıyoruz. 70'den fazla ülkeye yüzde 80'i ihraç edilen ürünler ile bayilerimize her gün 100 adede kadar traktör üretilebilmekte ve sevk edilebilmektedir. MF 4700 M, MF 5700M, MF 5S, MF 6S, MF 7S, MF 8S ve MF 8700 S Serilerini üretiyoruz. 75'ten 405 hp'ye kadar tüm güçler ve her türlü şanzıman” ifadelerini kullandı.

Fabrika, Beauvais'in gelişiminde önemli rol oynadı

Beauvais Belediye Başkanı Caroline Cayeux ise yaptığı konuşmada, MF Yerleşkesinin çevresindeki ticari ve yerleşim alanlarına paralel olarak gelişmeye ve şehrin ana işvereni olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Cayeux, “Beauvais şehrindeki fabrika, markanın gelişiminde önemli bir rol oynadı. Beauvais'de 62 yıla yayılan başarı öyküsü. Tüm Beauvais toplulukları olarak, AGCO'nun Beauvais'teki Massey Ferguson'un Global Evini, yerel kentsel gelişimimizin tam bir parçası olarak yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde daha da geliştirmeyi, karbon ayak izini azaltma ve dijitalleşmeye doğru sürdürülebilir dönüşüm ve inovasyonu yönlendirmeyi planlamasından memnuniyet duyuyorum. Bu, bir iş yeri olarak Beauvais bölgesine ve şehrimizde uzun vadede yeni işler sağlama ve oluşturma konusunda güçlü bir taahhüttür. Beauvais'te üretilen 1 milyonuncu traktör için MF ekibine ve gelecek milyonlara en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.