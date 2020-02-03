Bebeğini bırakıp deprem bölgesine koştu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan 112 istasyonunda görev yapan acil yardım teknikeri Alperen Atalay (27) ile hemşire eşi Merve Atalay'ın yaklaşık bir ay önce ‘Taha Baybars' ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Depremin yaşandığı gece haber merkezinden bilgi gelince saniyeler içinde hazırlanan Alperen Atalay, bebeğini uyutmayı bırakıp eşiyle de vedalaşmayı unutup toplama merkezine koştu. Gönüllü olarak çalışan Alperen Atalay, UMKE ekibiyle birlikte deprem bölgesindekilerin yardımına koştu. UMKE ekibi ve Alperen Atalay'ın yardım etmek için gösterdiği fedakarlık önemini bir kez daha ortaya koydu.

"Çocuğumu öpmeyi eşimle vedalaşmayı unutup çıktım"

Deprem akşamı çocuğunu uyutmak için salladığını ifade eden Alperen Atalay, deprem olduğu bilgisini aldıktan sonra hazır olarak beklediklerini söyledi. Konya UMKE grubundan mesaj gelince çantasını alıp hemen çıktığını anlatan Atalay, "Hemen ben çantamı aldım, evden çıkış saniyem 15-20 saniye falandır. Eşime çocuğu emanet ettim. Çocuğumu öpmeyi dahi unutmuşum o sırada. Eşime de vedalaşmayı unutmuşum. Hemen çıktık depomuza. Depomuzda malzemelerimizi hazırladık ve yola koyulduk. Sabah 9'da Elazığ'daydık biz" dedi.

"Deprem anında bir çocuk arabasının kırıldığını gördüm o beni etkiledi"

Bebeğinin yeni doğmuş olduğunu belirten Atalay, "4 gün boyunca çocuğumun özlemini yaşamamıştım ama deprem anında bir çocuk arabasının kırıldığını gördüm orada, o beni etkiledi. Eşim ve çocuğum aklıma geldi. O andan sonra bir diş fırçası görmüştüm. Kız çocuğu ve iki yetişkin diş fırçası enkazın altındaydı, o beni çok etkilemişti. Buraya geldiğimde eşimin ve çocuğumun sıcak bir yuvada güvende olduğunu hissetmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine gittiğinde çocuğunun aklına gelmediğini kaydeden Atalay, "Eşimi yalnız bırakacağım da aklıma gelmedi. Elazığ'a yaklaştığımızda eşimin ve çocuğumun yalnız kaldığını hissettim. Bu ikinci plandaydı benim için. İlk olarak ben depremzedelere yardım etmek istiyordum. Biz UMKE olarak gönüllü görev yapıyoruz. Bir an önce yardım etmeye çalıştık ve başarılı olacağımıza günden güne depremler konusunda başarılı olduğumuzu gördüm ben. İnşallah daha iyi işler başaracağımıza da inanıyorum" diye konuştu.

"Bir daha deprem olsa yine çocuğumu öpmeden çıkacağıma eminim"

Devletin kendilerini bugünler için görevlendirip okuttuğunu söyleyen Atalay, "Biz de böyle günlerde vatandaşlarımıza yardım etmek için evladımızı eşimizi yeni de olsa her zaman evde bırakıp görev için UMKE olarak Elazığ'a yardım ettik. Allah devletimize, milletimize böyle bir deprem daha yaşatmasın inşallah. Eğer Allah göstermesin bir daha deprem olsa yine çocuğumu öpmeden çıkacağıma eminim. Çünkü devletimize, milletimize, halkımıza yardım etmek beni gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bu durumlarda yine ben hiç düşünmeden evimden çıkar giderim.

Alperen Atalay'ın eşi Merve Atalay ise, deprem olduğunu ilk başta haberlerden izlediklerini ve o sırada eşinin çocuğu uyutmaya çalıştığını söyledi. Bebeği uyuturken 15-20 saniye içinde ne olduğunu anlamadan eşinin bırakıp gittiğini söyleyen Merve Atalay, "Elazığ'a gittiğini daha sonradan yoldayken öğrendim. Daha öncesinde de zaten Suriye'de görev yaptı. Böyle bir görev olduğu zaman zaten hep önden gider. Bırakıp gitmesi bizim için önemli değildi, oradaki insanlara biraz olsun yardımı dokunduysa bizim için önemli olan ve gurur verici olan bu" şeklinde konuştu.

Ramazan Çetin

