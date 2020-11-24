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Bebeğini ölüme böyle terk etti

Bebeğini ölüme böyle terk etti
Bebeğini ölüme böyle terk etti

Sivas’ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bebeğini ölüme böyle terk etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın sabah saatlerinde yeni doğan erkek bebeğini Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde boş arsaya bıraktı. Bebek, saat 08.30 sıralarındaysa bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dondurucu soğuğun etkisiyle hipodermi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası bebeği otopark olarak kullanılan arsaya bırakan kadın bulundu. Kadın, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Kadının bebeğiyle apartmandan ayrıldığı ve elinde battaniyeyle döndüğü anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin ‘Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın' sorularınaysa cevap vermedi. Öte yandan kadının yalnız yaşadığı öğrenildi.

Veysel Korkmaz - Onur Erden

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