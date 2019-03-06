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Bebeğini ön koltuğa koyarak video çeken anneye soruşturma

Bebeğini ön koltuğa koyarak video çeken anneye soruşturma
Bebeğini ön koltuğa koyarak video çeken anneye soruşturma

KKTC’de otomobiliyle seyir halinde giderken bebeğini ön koltuğa oturtup video çekan ve emniyet kemeri takmayan anne hakkında soruşturma başlatıldı.

Bebeğini ön koltuğa koyarak video çeken anneye soruşturma - Tıkla İzle

KKTC'nin Girne ilçesinde, aracıyla seyir halinde giden Ayşe K., bebeğini ön koltukta oturtarak videoya çekti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşılan videoya vatandaşların tepki göstermesi üzerine, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler ile polis devreye girdi. Yetkililer, Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tekrarlanırsa bebek koruma altına alınacak 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin hayatını tehlikeye atmak ve ihmal davranış sergilemekten ötürü uyarılarak bir daha tekrarlaması halinde, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bebeği koruma altına alacağını, ebeveyn hakları ile ilgili de yasal süreç başlatılacağı uyarısı yapıldığı, polisin de tehlikeli sürüşten Ayşe K.'ya ceza verildiği öğrenildi.  

Emir Abdurrahman Bulut
 

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