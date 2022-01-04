Bebeğinizin ağlaması stresinize bağlı olabilir

Bebekler tanımadıkları, bilmedikleri bu yeni dünyaya geldiklerinde ellerindeki kullanma kılavuzu anneleridir. Dünyaya yeni gelen bebek, sıkıntılarını ağlama aracılığı ile annesine veya ona bakım verene bildirir. Ağlamanın bebekleri için bir iletişim aracı olduğunu kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, “Bebekler ilgi ve ihtiyaçlarını ağlama aracılığı ile bildirirler. Bebek ağlamaya başladığı zaman anne bebeğin bir şeyler istediğini anlar. Çoğumuz altının kirli olduğunu ya da uykusu geldiğini düşünürüz ya da karnının aç olduğunu. Bebeği susturmak için öncelikle bunları deneriz. Ama bazen bunların da dışında bebeğin rahatsızlık duyduğu farklı sıkıntıları da olabilir” dedi.

“Bebek annesinin stres altında olduğunu hisseder”

Bebeklerin ağlama şekillerinin sıkıntılarına göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Seven, “Anneler yaşadıkları deneyimlerle bebeklerinin sıkıntılarını çoğu zaman anlayabilirler. Fakat bazen anlamış olsalar bile ağlayan bebeklerini susturmakta çaresiz kalabilirler. Özellikle toplu alanlarda çocuğuyla bulunan anne, bebeği ağladığında üzerinde baskı hisseder. Anne bir taraftan çocuğunu susturmaya çalışırken diğer taraftan da rahatsız olan insanların bakışları, uflayıp- puflamaları altında iyice strese girer. Bebeğini sarıp kucaklayacak stresini azaltacak, sakinleştirip susturacak olan anne de artık bebeği gibi stres altında. Bu safhada bebek annesinin duygularını sünger gibi çektiği için daha şiddetli ağlamaya devam eder” diye konuştu.

“Çocuklar da toplumdan soyutlanamazlar”

Çocuklara bir stres unsuru olarak bakmak yerine gelişimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Seven, “Bebeklerin anne karnında oldukları dönemden itibaren yetişkin oldukları döneme kadar önemli gelişim dönemlerinden geçtikleri unutulmamalıdır. İnsan toplumun bir üyesi ise insan yavrusu da toplumun bir üyesidir. Nasıl ki insan toplumdan soyutlanamaz ise çocuklar da toplumdan soyutlanamazlar. Toplumun görevi gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmektir” dedi.